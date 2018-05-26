Минск и Пекин будут развивать сотрудничество в области туризма и культуры

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск заинтересован в активизации сотрудничества с Пекином в различных сферах, сообщил на встрече с китайской делегацией в городской ратуше председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, сообщает БЕЛТА.

В частности, одно из перспективных направлений - развитие двустороннего туризма. "Минск может стать отправной точкой для путешествий не только по Беларуси, но и в другие страны. Используя безвизовый режим, китайские туристы могут посетить Москву, Санкт-Петербург, Киев, Варшаву, Вильнюс или Ригу", - отметил мэр.

Возможно взаимодействие в спортивной сфере, в области культуры, строительства арендного жилья, IT-сфере. "Мы открыты для сотрудничества и заинтересованы в реализации конкретных взаимовыгодных проектов ", - сказал Андрей Шорец.

В свою очередь первый заместитель мэра Народного правительства Пекина Чжан Гун отметил, что уже посещал Минск восемь лет назад и белорусская столица произвела на него приятное впечатление. "Это красивый зеленый город. Столицам Беларуси и Китая нужно и дальше развивать дружественные отношения, укреплять культурные связи. Минск отличает хорошее географическое расположение, необходимо использовать этот ресурс в рамках инициативы "Один пояс и один путь", - считает он.

Чжан Гун поблагодарил Мингорисполком за поддержку проектов по строительству гостиницы "Пекин" и жилого комплекса "Лебяжий" и выразил надежду на реализацию в перспективе новых инвестиционных предложений. Он пригласил Андрея Шорца посетить Пекин.

Глава пекинской делегации поддержал инициативу о взаимодействии в спортивной сфере, в частности по подготовке детских команд по зимним видам спорта. "У нас эти направления недостаточно развиты, и опыт Минска был бы полезен. Кроме того, готовы создать все необходимые условия для выступлений ваших творческих коллективов", - сказал Чжан Гун.

Для гостей организовали экскурсию по городской ратуше. Стороны подписали соглашение об установлении сотрудничества в области туризма и культуры, обменялись подарками.

Отношения между Минском и Пекином начали развиваться с 1997 года, а соглашение об установлении побратимских связей подписано 26 апреля 2016 года во время визита делегации Мингорисполкома в Китай. Тогда же были обозначены основные направления взаимодействия: наращивание поставок кондитерской продукции, содействие в разработке интеллектуальной системы управления транспортом и др.-0-