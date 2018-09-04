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Дни Минска пройдут в Санкт-Петербурге 11-13 сентября

Регионы 04.09.2018 | 15:02
Фото Pixabay
Фото Pixabay

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска пройдут в Санкт-Петербурге 11-13 сентября, стороны планируют подписать дорожную карту по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2018-2020 годы, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

В программе мероприятий значатся бизнес-форум, встречи председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с губернатором Санкт-Петербурга, гала-концерт и др.

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