4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска пройдут в Санкт-Петербурге 11-13 сентября, стороны планируют подписать дорожную карту по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2018-2020 годы, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.
В программе мероприятий значатся бизнес-форум, встречи председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с губернатором Санкт-Петербурга, гала-концерт и др.
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