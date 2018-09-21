21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo, сообщает БЕЛТА.

Всего в рейтинг Crime Index 2018 попали 327 стран. Самый низкий индекс преступности и самый высокий индекс безопасности в Абу-Даби (ОАЭ), этот город на 327 строчке. Далее в списке идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.

Из белорусских городов в рейтинг вошел только Минск, он расположился на 292 позиции и попал в группу городов с низким индексом преступности. Таким образом, белорусская столица вошла в топ-40 самых безопасных городов.

При этом в Восточной Европе Минск на третьем месте по безопасности и обходит по безопасности столицы соседних государств (например, Вильнюс на 265 строчке, Варшава - на 257-й).

Наибольший индекс преступности, по версии Numbeo, в городах Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).-0-