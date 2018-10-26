Минск предлагает французским компаниям участие в проектах реконструкции очистной станции и переработки мусора

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск предлагает французским компаниям принять участие в проектах реконструкции Минской очистной станции и строительства мусороперерабатывающего завода, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев сегодня на встрече с представителями деловых кругов Франции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы предложить несколько направлений взаимодействия. В частности, в 2019 году планируется начать реконструкцию Минской очистной станции, и предприятия из Франции могут представить свои технологии. Прорабатывается также вопрос реализации проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Предполагается строительство мусороперерабатывающего завода с объемом переработки около 700-800 тыс. т в год", - отметил Виктор Лаптев.

Как пояснил директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин, Минская очистная станция - сложнейший производственный комплекс по очистке бытовых и промышленных стоков. Реконструкция сооружений предполагает повышение эффективности очистки сточных вод, снижение воздействия на окружающую среду, возведение биогазового комплекса и комплекса по сжиганию осадков. "Сейчас завершаются переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком по привлечению кредитных ресурсов на выгодных условиях. Затем проведем открытый международный конкурс, в котором смогут принять участие зарубежные компании, которые работают в этой сфере", - сказал Олег Аврутин.

Что касается предприятия по переработке мусора, то здесь пока технология не определена. Мингорисполком изучит предложения инвесторов и выберет наилучший вариант, городским властям уже поступают предложения от китайских, европейских компаний. Пока в столице работают только линии сортировки отходов.

В свою очередь представители французского бизнеса выразили заинтересованность в поставках на белорусский рынок или совместном производстве энергетических напитков, а также инвестировании в социальные проекты на основе государственно-частного партнерства. "Рассчитываем на плодотворное развитие взаимовыгодных экономических связей, такие мероприятия, как V Белорусско-французский бизнес-форум, способствуют тому, что мы много нового узнаем о Беларуси. Это помогает нам развивать бизнес", - отметил президент компании Groupe Gima, председатель белорусско-французской ассоциации развития экономического сотрудничества "БелФранторгинвест" Максимилиан Франсуа.

В Минске зарегистрировано 39 предприятий с участием французского капитала, из них 24 совместных предприятия, 15 иностранных. В структуре экспорта товаров Минска Франция находится на 41-м месте. В январе-августе текущего года товарооборот белорусской столицы с этой страной увеличился на 25,5%, экспорт во Францию - на 37,1%. Французские инвесторы с начала года вложили в экономику Минска свыше $1,1 млн прямых инвестиций, за аналогичный период 2017 года - $550,4 тыс.

Соглашение о дружественных связях Минск заключил с французским Лионом, Центральный район города - с Невером. В 2016 году под эгидой 40-летия установления побратимских отношений между Минском и Лионом в белорусской столице прошел Первый белорусско-французский межрегиональный форум, в работе которого приняли участие более 50 представителей с французской стороны и около 80 - с белорусской. Подписано соглашение между Белорусским государственным педагогическим университетом и Высшей школой преподавательского состава и образования Академии Лиона, а также контракт между Заводом газетной бумаги и французской компанией Logibat о поставке 70 деревянных домов во Францию.

Летом 2017 года делегация Мингорисполкома приняла участие в ежегодном Консульском фестивале в Лионе, 14 ноября 2017 года Минск посетила делегация французских деловых промышленных кругов.

25-26 октября в Минске проходил V Белорусско-французский бизнес-форум, который собрал более 90 участников.-0-