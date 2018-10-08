Минск в 2017-2018 годах по безвизовому режиму посетили свыше 155 тыс. туристов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 155 тыс. туристов посетили Минск по безвизовому режиму с февраля 2017 года, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой возможностью воспользовались представители 71 страны. Больше всего гостей приехало из Германии, Польши, Италии, Великобритании. Только в нынешнем году через Национальный аэропорт Минск без виз белорусскую столицу посетили свыше 70 тыс. туристов.

Объем экспорта туристических услуг столицы за январь-июль составил $68,5 млн, что на 17,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Удельный вес Минска в общем объеме экспорта туристических услуг страны составил 54,3%. "Благодаря мерам по привлечению туристов, активной маркетинговой деятельности число иностранных гостей, посетивших Минск, растет. Этому поспособствовало и введение 5-дневного, а теперь и 30-дневного безвизового режима", - отметила Елена Плис.

Как сообщалось, в 2017 году в Беларуси установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. В текущем году срок безвизового пребывания иностранцев увеличен до 30 суток. При себе нужно иметь паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-