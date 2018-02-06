6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в 2017 году украсили 11 скульптурных композиций, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, в августе в сквере у Белгосфилармонии торжественно открыли памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину. Скульптурная композиция стала подарком городу от администрации Свердловской области России. Музыкант изображен сидящим с гитарой в руках, образ выбран родными песняра. Памятник еще одному знаменитому белорусу - поэту и драматургу Владимиру Короткевичу - установлен на ул. Коммунистической.

В октябре состоялась торжественная церемония открытия памятника-бюста национальному герою Венесуэлы Симону Боливару в минском сквере, названном в его честь. В мероприятии принял участие президент Венесуэлы Николас Мадуро. На памятнике значится табличка "Дар Боливарианского правительства Венесуэлы в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венесуэлой. Реплика бюста работы венесуэльского скульптора Лоренцо Гонсалеса". Бюст выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

Скульптурная композиция "Городовой" появилась на столичной улице Городской Вал, в сквере "70 лет МТЗ" - композиция "Грабарь", на набережной Свислочи вблизи Троицкого предместья - памятный знак "Беларусам замежжа".

Также в 2017 году проводилась работа по созданию мемориального комплекса "Тростенец". В августе началось строительство второй очереди, которая предусматривает мемориализацию территории урочища Благовщина, ставшего в годы Великой Отечественной войны местом массового уничтожения мирных граждан, участников антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, военнопленных. Проект реализуется за счет бюджета города, средств, заработанных на республиканском субботнике, благотворительных средств граждан, организаций Беларуси и других стран.-0-