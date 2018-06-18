18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в январе-мае выполнил ключевые показатели эффективности работы, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
Достигнуты запланированные параметры по росту валового регионального продукта (ВРП), производительности труда, экспорту товаров и услуг, прямым иностранным инвестициям на чистой основе и количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Высокими темпами роста характеризуются основные показатели социально-экономического развития. В частности, объем промышленного производства увеличился на 6%, инвестиции в основной капитал - на 27,2%, объем строительно-монтажных работ - на 8,3%.
Хорошая динамика отмечается и в торговой сфере. Так, темп роста оптового товарооборота в январе-мае составил 107,7%, розничного товарооборота - 111,6%, товарооборота общественного питания - 119,2%.
"Несмотря на то, что индекс промышленного производства за январь-июнь ожидается на уровне 106,5%, по отдельным позициям основных товаров ряд крупных предприятий по итогам полугодия и до конца года прогнозирует снижение. Главам районов совместно с отраслевыми министерствами необходимо взять ситуацию на личный контроль и принять меры по выходу на запланированные параметры. Также нельзя допустить снижения экспорта товаров и услуг, уровня товарооборота. Более активно должна проводиться работа по привлечению инвестиций Китая", - сказал Николай Рогащук.-0-
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