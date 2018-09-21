Минская область рассчитывает на больший вклад молодежи в экономику

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль молодежи в развитии Минской области должна возрастать, заявил сегодня на открытии областного форума сельской молодежи председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благополучие любого общества и его процветание во многом зависит от молодежи. Молодые люди занимаются наукой, творчеством, спортом, бизнесом, благотворительностью, тем самым вносят свой вклад в социально-экономическое развитие области. Форум должен поспособствовать повышению социальной и экономической активности сельской молодежи, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда", - отметил Анатолий Исаченко.

Он подчеркнул, что такие мероприятия с выездом в районы и изучением положительного практического опыта стали для региона хорошей традицией, площадкой для общения и обсуждения наиболее актуальных вопросов в молодежной политике. Ежегодно в область прибывает более 6,5 тыс. молодых специалистов, из них каждый третий распределяется в сельскую местность

В свою очередь ректор Белорусского государственного аграрного технического университета Иван Шило сообщил, что более 40% студентов БГАТУ представляют Минскую область, из которых почти 30% обучаются на условиях целевой подготовки. "Таким образом мы закрываем потребность сельского хозяйства региона в кадрах. В следующем году нам исполняется 65 лет, за это время в стенах университета подготовлено около 54 тыс. специалистов, многие из которых впоследствии стали руководителями хозяйств и государственных организаций", - добавил Иван Шило.

С приветственными словами к собравшимся обратились также представители министерств сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения и экономики.

В частности, заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Александр Калиновский обратил внимание на то, что повышение благосостояния регионов, создание рабочих мест немыслимы без предпринимательского сектора. И в этом направлении в первую очередь инициативу проявляет молодежь.

"Государство создало комфортные условия для занятия ремесленнической деятельностью, агротуризмом, розничной торговлей, для оказания услуг в малых городах и сельской местности. Мы продолжаем работу над стратегией развития предпринимательства до 2030 года. Предполагается, что к этому времени удельный вес малого и среднего бизнеса в экономике увеличится с 30% до 50%. Готовятся и другие важные документы, в том числе по реформированию системы государственной поддержки предпринимательства с упором на эффективную работу именно в регионах", - добавил Александр Калиновский.

Форум собрал свыше 300 молодых специалистов предприятий АПК, фермеров, молодых работников учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения, расположенных в сельской местности. На форум приглашены делегации всех областей Беларуси, а также более 200 студентов университета. Организована работа секций "Сельское хозяйство", "Предпринимательство", "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Молодежь", "Физическая культура" с участием представителей органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений, Советов молодых специалистов.

Своих представителей на форум направили все районы столичной области. Например, Роман Фомин родом из Крупок, трудится учителем истории и обществоведения в агрогородке Игрушка Крупского района. "Определился с профессией еще в детстве. После школы поступил в педагогический университет им. М. Танка, с 2014 года преподаю детям историю. Мне нравится работа в сельской местности, большие города не очень люблю. Ехать в агрогородок мне на машине 15, на автобусе 30 минут. Добраться легко. Состою в резерве директорских кадров, уходить не собираюсь. Всего в нашей школе 92 ученика. Считаю, что на селе легче, чем в городских школах. Классы небольшие, к каждому ребенку можно найти подход. Мне с первых дней оказывали помощь как молодому специалисту", - рассказал он.

Денис Кирикович из Пинска, но по распределению попал в Минскую область в ОАО "Холопеничи". В хозяйстве трудится второй год в должности заведующего механическими мастерскими. "Работа по специальности нравится. Это хороший опыт, который пригодится в дальнейшем. То, чему учат в университете и с чем затем приходится сталкиваться на практике - большая разница. Конечно, на первом этапе для молодых специалистов важна помощь от руководителей хозяйства, главного инженера, механизаторов", - отметил Денис.

22 сентября форум пройдет в деревне Семково на спортивно-оздоровительной базе "Олимпиец". Собравшиеся в формате "открытого диалога" обсудят актуальные для сельской молодежи проблемы. Затем состоится областной этап сельскохозяйственного проекта "Властелин села".

Каждый пятый житель Минской области - молодой человек в возрасте от 14 до 31 года (279, 5 тыс. человек). В сельской местности центрального региона проживает 39,2% молодежи (109,5 тыс. человек). -0-