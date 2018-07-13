13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем в текущем году. Об этом сообщил журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня перед приемом делегации из города Чунцин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году товарооборот между Китаем и Минской областью составил примерно $1 млрд. Думаю, в текущем году мы этот показатель превысим. За январь-май у нас уже около $500 млн товарооборота", - отметил Анатолий Исаченко.

Основу экспорта в Китай, в том числе в Чунцин, составляют минеральные и химические калийные удобрения, продукция сельского хозяйства (масло, сухая молочная сыворотка, сыр). "Предприятия Минской области имеют разрешения на ввоз продукции в Китай. Соответствующий документ получили и мясоперерабатывающие предприятия ООО "Велес-Мит" - на поставку говядины, ОАО "Смолевичи Бройлер" - по птице", - добавил губернатор.

Во время официального приема делегации Анатолий Исаченко подчеркнул, что Минская область заинтересована в развитии сотрудничества с Чунцином. "Я надеюсь, мы расширим контакты в области торговли, промышленного производства, сельского хозяйства, туризма и культуры", - сказал он.

Председатель народного правительства города Чунцин Тан Лянчжи в свою очередь выразил готовность к тесному взаимодействию с центральным регионом Беларуси по различным направлениям. "Я очень рад возможности побывать в вашей красивой стране. Это мой первый официальный визит в Беларусь после того, как я вступил в должность мэра. Установление побратимских отношений между Минской областью и городом Чунцин дало толчок межрегиональному сотрудничеству. Уверен, у него огромный потенциал", - ссказал он.

Делегация из Чунцина посещает Минскую область 13-15 июля. В программе визита - участие в открытии Дней культуры и туризма города Чунцин в Беларуси, в церемонии встречи контейнерного поезда из этого китайского города, а также посещение индустриального парка "Великий камень" и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.-0-