Минские медики расширяют способы профилактики неинфекционных заболеваний

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная информационно-образовательная акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения Минска расширяет свое содержание и впервые пройдет в новом формате 7 февраля на площадях торгово-развлекательного центра "Арена-Сити", сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

С 13.00 до 15.00 посетители ТРЦ станут участниками Дня здоровья и смогут пройти диагностику с помощью ЭКГ в специальном мобильном пункте, измерить уровень глюкозы и артериальное давление, проконсультироваться у врача-специалиста - кардиолога и эндокринолога - по вопросам профилактики болезней кровообращения и эндокринологических нарушений, а также поучаствовать в викторине по здоровому образу жизни.

"В 2017 году в Минске проводились информационно-образовательные акции "Здоровое сердце - долгая жизнь", направленные на профилактику болезней системы кровообращения. Однако в структуре общей заболеваемости населения столицы с 2010 года прослеживается тенденция к росту случаев новообразований на 4%, болезней эндокринной системы на 13%, болезней системы кровообращения на 1%, психических расстройств на 10,6%, - привела цифры руководитель городского Центра здоровья Снежана Кавриго. - Поэтому в нынешнем году помимо профилактики болезней системы кровообращения будем делать акцент на профилактику факторов риска развития онкологических , эндокринологических, психических заболеваний".

Акции для населения по профилактике неинфекционных заболеваний будут проходить каждую первую среду в гипермаркетах и универсальных магазинах, каждую третью среду - в аптеках и на промышленных предприятиях. Соответственно, помимо общегородского Дня здоровья мероприятия 7 февраля пройдут в следующих столичных гипермаркетах: магазин ProStore в Заводском районе, универсам "Рублевский" в Ленинском, строительный гипермаркет "ОМА" в Московском, ОАО "Керамин" в Октябрьском, магазин №3 "На Немиге" в Партизанском, ТЦ Preston в Первомайском, магазин "Златка" в Советском, магазин ОДО "Виталюр" во Фрунзенском районах.

Организаторами акции выступают комитет здравоохранения Мингорисполкома, городской Центр здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и 1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района Минска.-0-