Минские школы перейдут на единое двухнедельное меню с 3 сентября

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все комбинаты школьного питания Минска перейдут на единое двухнедельное меню с 3 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлана Шитикова.

Рационы дифференцированы по возрасту учащихся (6-10, 11-13 и 14-17 лет), учитывают сезонность и рациональное распределение общей калорийности по приемам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. "Набор блюд будет отличаться от времени года, предусмотрено осеннее, зимнее, весеннее, летнее меню (для оздоровительных лагерей). В него будут включаться белорусские фрукты и овощи, зелень" - рассказала Светлана Шитикова.

В частности, на завтрак школьникам, получающим бесплатное питание, будут готовить творожные пудинги, запеканки, каши, омлеты, вареные яйца, йогурты. Обед включит различные виды салатов, супы из бобовых культур, овощей, щи, борщ, рассольник или затирку, на второе - котлеты, биточки, тефтели, филе птицы, гуляш, рыбные шницели, каши, макароны, картофельное пюре. На полдник детям предложат оладьи, печенье, зефир, булочки или пирожки. Из фруктов на столах ежедневно будут яблоки, груши или нектарины, из овощей - помидоры или огурцы. Также для школьников разнообразили ассортимент напитков - чай с лимоном, какао, соки, кисель, молоко, компоты, напитки с клюквой.

В меню будут как блюда, рекомендованные в сборниках технологических карт на кулинарную продукцию, так и фирменные изделия. Изменения произошли и в буфетной продукции, основной акцент сделан на здоровом питании.

Также Светлана Шитикова отметила, что в столице большое внимание уделяется обновлению кадров. На работу в комбинаты школьного питания в преддверии учебного года пришли 80 молодых специалистов - выпускники различных учреждений образования. Для работников отрасли сегодня провели семинар "Культура питания и организация питания учащихся в учреждениях общего среднего образования" с участием представителей Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии.-0-