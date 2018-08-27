Минский метрополитен перешел на зимний режим работы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен сегодня перешел на зимний режим работы, сообщили БЕЛТА в столичной подземке.

Станции открыты для пассажиров с 5.30 до 0.40, вход со стороны ул.К.Маркса на станции "Купаловская" - с 7.00 до 21.00.

Первые поезда с конечных станций отправляются: по рабочим дням в 5.32 со станций "Малиновка", "Уручье", в 5.33 - со станций "Могилевская", "Каменная Горка"; по субботам в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", "Каменная Горка", в 5.33 со станции "Могилевская"; по воскресеньям в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", в 5.33 - со станций "Могилевская", "Каменная Горка".

Последние поезда с конечных станций будут отправляться в 0.42 (с "Малиновки", "Уручья", "Каменной Горки"), в 0.43 - со станции "Могилевская".

Интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 (по пятницам с 16.00 до 18.30) составит две минуты на первой и второй линиях.

"Расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 доступно пассажирам на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции", - отметили в метрополитене.-0-