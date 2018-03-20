Минскую баню на Хмельницкого планируют открыть после реконструкции до конца 2019 года

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскую баню №1 планируют открыть после реконструкции до конца 2019 года, сообщила сегодня журналистам первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Наталья Суйкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая баня на Хмельницкого, 12 - знаковая для Минска, она одна из старейших в городе. Там оказывались очень качественные специфические услуги, в том числе пар там был особенный. Сразу хочу сказать, что баня будет функционировать на этом же месте, банные услуги будут оказываться. Сейчас объект закрыт на реконструкцию, ориентировочно до конца 2019 года мы планируем открыть баню вновь", - сказала Наталья Суйкова. По ее словам, в ближайшее время должны быть завершены проектные работы, в середине 2018 года строители должны выйти на площадку.

Представитель Мингорисполкома рассказала, что внешний облик здания останется прежним. "Но внутри здание будет полностью модернизировано с учетом современных требований. Предполагается, что это будет двухэтажный объект: на первом этаже будет холл, касса, буфет, небольшая парикмахерская на два рабочих места, предусмотрен бассейн", - пояснила она. Кроме того, в комплекс войдут два номера люкс вместимостью по 5-7 человек каждый. В целом это будет традиционная баня с общим отделением. Предусмотрено специальное оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Наталья Суйкова отметила, что в Минске основным оператором банного хозяйства выступает государственное предприятие "Городские бани". "У них сейчас функционирует восемь бань - это коммунальные бани. Плюс есть несколько других операторов, к примеру, бани МТЗ, частные бани на Передовой. Кроме того, бани есть во многих ФОКах", - добавила она.-0-