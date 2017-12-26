Минспорт рассчитывает на заметный рост турпотока в безвизовые Брест и Гродно

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рассчитывает на заметный рост туристического потока в Брест и Гродно после введения там 10-дневного безвизового режима. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, комментируя указ №462, передает корреспондент БЕЛТА.

Принятый указ расширяет возможности безвизового въезда для туристов. Так, иностранным посетителям парка "Августовский канал" будет разрешено 10-дневное пребывание без визы на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей нацпарка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). Таким образом, безвизовый 10-дневный режим появляется в Бресте, а в Гродно он продлевается с 5 до 10 дней.

Срок безвиза для отдельных районов Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Михаил Портной отметил, что это долгожданное решение, которое принесет хороший экономический эффект. Это уже подтверждается на примере безвизового Августовского канала и прилегающих к нему территорий - за год с небольшим этот регион посетило уже чуть более 50 тыс. безвизовых туристов. До введения безвиза туда ежегодно прибывало около 4,7 тыс. иностранных гостей. "Поток вырос более чем в 10 раз", - констатировал он. Траты туристов составили около $12 млн, по прогнозам, с продлением безвиза эта цифра должна вырасти на треть.

Замминистра обратил внимание, что иностранцы, посетившие страну, могут самостоятельно сформировать мнение о Беларуси и убедиться, что это безопасная страна с хорошей туристической инфраструктурой. Продление безвизового режима также будет способствовать развитию спортивного и медицинского туризма. "Если предыдущий указ по Августовскому каналу дал рост турпотока более чем в 10 раз, то мы надеемся, что такая тенденция будет сейчас и по брестскому направлению", - сказал Михаил Портной. Вполне возможно, что Гродно для туристов может быть альтернативой Вильнюсу, а Брест - Варшаве. "Для нашей страны этот указ даст очень хороший эффект", - резюмировал он.

Указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" вступает в силу с 1 января 2018 года. На территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда за счет пунктов пропуска на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

В настоящее время без визы можно находиться до 3 суток на территории Беловежской пущи и до 5 суток - на Августовском канале и прилегающих к нему территориях.-0-