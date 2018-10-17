Митинг памяти жертв холокоста пройдет в Минске 22 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется провести ряд мероприятий к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. Траурный митинг состоится 22 октября на мемориальном комплексе "Яма". Об этом сегодня журналистам сообщил Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, передает корреспондент БЕЛТА.

На митинг памяти жертв Минского гетто и холокоста приглашены зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники.

Леонид Гуляко рассказал о других мероприятиях программы Дней памяти, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения нацистами Минского гетто. Так, в столичном кинотеатре "Центральный" уже сейчас можно увидеть фильмы о тех трагических событиях.

В столичных музеях пройдут тематические выставки. Посетители Национального исторического музея с 23 октября смогут увидеть графические работы художника Меера Аксельрода, объединенные общей темой немецкой оккупации. В Национальном художественном музее пройдет выставка "Памяти Минского гетто". Здесь можно будет увидеть живописные и графические работы, посвященные драматическим событиям.

Мероприятия, приуроченные к скорбной дате, пройдут и в школах. Дети смогут встретиться и лично пообщаться с бывшими узниками, их родными и близкими, а также очевидцами трагических событий.

В годы Второй мировой войны фашистские оккупанты создали в Минске один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев. К концу октября 1943 года нацисты уничтожили здесь более 100 тыс. евреев.

На территории Беларуси фашистами были созданы гетто, куда депортировались евреи из Германии, Польши и Австрии.

В 1946 году Минске сооружен мемориальный комплекс "Яма" - в память о евреях, которые были уничтожены гитлеровцами в Минском гетто в годы Великой Отечественной войны. В 2000 году мемориал реконструирован.-0-