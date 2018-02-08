МИТСО с 26 марта открывает обучающую программу по работе с криптовалютой и блокчейн-проектами

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный университет "МИТСО" с 26 марта открывает обучающую программу "Правовые и экономические аспекты работы с криптовалютой и блокчейн-проектами", сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Слушатели изучат криптовалюту и криптоэкономику в целом, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности, а также правовое регулирование цифровой экономики.

Спикеры программы - представители Парка высоких технологий, специалисты отечественных и зарубежных IT-компаний, ведущие юристы-практики, представители органов государственной власти и управления. Программа длится всего пять дней (36 часов), по окончании выдается свидетельство о повышении квалификации государственного образца.

Обучение по программе особенно актуально с учетом принятия декрета №8 "О развитии цифровой экономики", отметили в университете.-0-