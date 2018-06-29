Многофункциональную спортивно-игровую площадку оборудовали в Барановичах

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня состоится открытие многофункциональной спортивно-игровой площадки, построенной с привлечением международной технической помощи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Новый объект построен по пилотному проекту "Коммунальное управление в городах (КОМГОР) - коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси". Он финансируется за счет городского бюджета и гранта Европейского союза. Предварительная стоимость реализуемого проекта 51,9 тыс. евро.

Многофункциональную спортивно-игровую площадку площадью около 3050 кв.м обустроили в северной части Барановичей. Она разместилась в границах улиц Кирова, Промышленная и Пролетарская. В распоряжении местных жителей будут площадки для игры в футбол и волейбол. Отдельно отведена зона с гимнастическим и игровым оборудованием (щитом с баскетбольным кольцом, разновысокими брусьями и турниками).

"В этом квартале находится около десятка новых многоэтажных домов, живет много молодежи. Спортивно-игровой комплекс здесь будет очень востребован, - отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. - Ранее там была спортивная площадка, которая принадлежала ЗАО "Атлант", но несколько лет назад ее демонтировали. Мы посчитали необходимым оборудовать новую, с таким предложением обращались и горожане".

Мэр Барановичей подчеркнул важность реализации международного проекта при взаимодействии исполнительной власти, городских служб и местных жителей. "Думаю, мы продолжим участвовать в этой инициативе. Планируем построить подобный объект на территории нового парка в микрорайоне Боровки. Он там очень нужен. Сейчас рассматриваем вопрос", - добавил Юрий Громаковский.

Проект КОМГОР реализуется в Барановичах, Чаусах и Могилеве. Его цель - на примере трех белорусских городов показать, как можно улучшить систему управления городским хозяйством, способствовать внедрению принципов зеленого градостроительства и планирования и повысить качество жизни горожан за счет эффективного сотрудничества местных органов власти и населения.-0-