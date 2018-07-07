Многоквартирный дом и станцию обезжелезивания воды откроют в Шумилинском районе

7 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Многоквартирный дом и станцию обезжелезивания воды откроют сегодня в Шумилинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Шумилинского райисполкома Ирина Шалахова.

7 июля для многих жителей Шумилинского района пройдет в праздничной атмосфере: здесь состоится торжественное открытие новых социально значимых объектов.

Настоящий семейный праздник развернется в Шумилино по улице Кооперативной, 8, где с участием представителей областных и районных органов власти состоится церемония передачи символического ключа будущим жильцам 32-квартирного жилого дома. Уже скоро обживаться в нем будут 29 семей, из них 28 многодетных. Еще три квартиры зарезервированы райисполкомом для молодых специалистов.

Одним из важнейших проектов нынешнего года для района стало строительство автоматической станции обезжелезивания воды в городском поселке Оболь, реализованного по программе развития систем водоснабжения и водоотведения.

Ирина Шалахова также рассказала о других значимых объектах, которые удалось улучшить с начала года. В открытом несколько лет назад физкультурно-оздоровительном комплексе свободные площади позволили оборудовать сауну, которая дополнит комплекс предлагаемых спортивно-оздоровительных услуг. В полном объеме выполнены мероприятия первой очереди капитального ремонта в Обольской средней школе. Здесь обновлены окна, входная группа, холл, выполнены другие запланированные работы. В конце мая был открыт неврологический пост терапевтического отделения районной больницы.-0-