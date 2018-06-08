Мобильный музей-подлодка переехал в минский парк Горького

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный музей-подлодка Центра океанографии "Открытый океан" переехал в минский парк имени Горького, сообщили БЕЛТА в центре океанографии.

Минчанам и гостям столицы предлагают познакомиться с уникальной экспозицией, которая разместилась в прицепе длиной около 10 м. Его оформили в виде подводного судна уроженца Беларуси Карла Шильдера, одного из основателей подводного флота России. По его проектам в 1834 году построили первую в мире цельнометаллическую подводную лодку.

В музее собраны экспонаты, рассказывающие о жизни океана, в том числе более 100 моделей кораблей и подводных лодок, представлены аквариумы с рыбами, раками, крабами. Посетители могут услышать звуки, которые издают киты и касатки, увидеть окаменевшее дерево из Антарктиды, раритетный немецкий морской компас начала XX века, советские акваланги, первые аппараты, которые снимали 3D. Здесь есть учебная метеостанция.

Музей автономный, его энергоснабжение идет от солнечных батарей, к запуску готовится ветрогенератор. Как рассказал директор Центра океанографии "Открытый океан" Алексей Азаров, главная цель создания объекта - популяризация знаний о Мировом океане, развитие детской и молодежной науки, интереса к практическому естествознанию и экологии, сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов.

Сегодня в честь Всемирного дня океанов парк Горького станет площадкой для программ культурно-образовательного, научного, патриотического направления. Столичные школьники смогут отправиться в экскурсию-экспедицию в сопровождении научного сотрудника научно-практического центра по биоресурсам, для них с 12.30 до 13.00 проведут морской урок "Южный Океан. Беларусь и Антарктида".

Партнерами мероприятия выступают представительство ООН в Беларуси, Национальная академия наук Беларуси, министерства спорта и туризма, образования, республиканский Центр инновационного и технического творчества, администрации Октябрьского и Партизанского районов Минска.

Музей-подлодка будет работает ежедневно с 11.00 до 22.00. Мобильный музей-подлодка начал работу 7 января текущего года на площадке перед Дворцом культуры и спорта железнодорожников, теперь он будет размещаться в парке Горького.-0-