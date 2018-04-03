"Могилевэнерго" подготовило к работе в паводок 63 аварийно-восстановительные бригады

3 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В РУП "Могилевэнерго" создана паводковая комиссия для обеспечения устойчивой работы энергообъектов Могилевской области в период весеннего половодья, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Комиссией сформированы перечни энергообъектов, находящихся в зоне возможного разлива водоемов, и в ежедневном режиме проводится мониторинг паводковой ситуации. На случай, если риски подтопления станут реальными, будут оперативно сформированы схемы резервного электроснабжения потребителей.

Во всех районах области специалисты "Могилевэнерго" провели инженерный осмотр линий электропередачи, зданий, сооружений и подстанций, расположенных в зоне возможного подтопления. В настоящее время предприняты меры по защите опор воздушных ЛЭП, расположенных в пойменных участках, оврагах. Подготовлены к работе 63 аварийно-восстановительные бригады с транспортными средствами, в том числе 32 единицы повышенной проходимости, 11 плавсредств, 41 мотопомпа для откачки воды, 20 передвижных электростанций.

"С работниками проведены инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка с использованием специальной техники. На особом контроле находятся социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения", - отметили в "Могилевэнерго". Специалисты филиала "Энергонадзор" напоминают любителям рыбалки о правилах пребывания вблизи высоковольтных линий электропередачи, особенно на участках, подверженных подтоплению.

Как сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области с 2 апреля начался интенсивный рост уровня воды от 6 до 126 см в сутки. Поскольку температура воздуха повышается, уровень воды в реках продолжит расти, и нужно ожидать, что в ближайшие дни они выйдут на пойму. К примеру, в Могилеве только за минувшие сутки вода в Днепре подросла на 72 см - до 142 см. Прогнозируется, что в пик половодья вода в Днепре поднимется до 500-540 см (выход воды на пойму - 6,1 м, опасный уровень - 6,2 м).-0-