23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область присоединится к международной акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

В этот день жителям региона предлагают выключить свет на один час с 20.30 до 21.30. В городах и населенных пунктах в это время планируется минимально использовать электричество для освещения улиц и подсветки зданий, а в крупных городах Могилеве и Бобруйске в нужное время отключат полностью подсветку на главных архитектурных объектах.

В Беларуси акция проводится в десятый раз. Ее суть в том, чтобы на 60 минут отключить свет и ненужные электроприборы дома или в офисе, постараться сделать бережное отношение к природным ресурсам постоянной привычкой. "Соглашаясь с условиями акции, ее участники поднимают на поверхность проблемы изменения климата, энергосбережения и сохранения ресурсов в целом, показывают свою солидарность и обеспокоенность этими темами", - отметили в облисполкоме.

"Час Земли" является наиболее известной экологической акцией в истории человечества. В прошлом году, по данным организаторов, в ней приняли участие более 25 млн человек из 187 стран мира, была выключена подсветка более чем 3,1 тыс. архитектурных объектов. В Беларуси в 2017 году мероприятия прошли в 11 городах. В нужное время погасла подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-