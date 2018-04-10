10 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский горисполком намерен привлечь ресурсы бизнеса к ремонту дорог. Такое поручение сделал сегодня во время расширенного совещания в горисполкоме его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

В бизнес-структуры от имени горисполкома направят письма с просьбой об оказании финансовой помощи на ямочный ремонт дорог и благоустройство города. "Обследование дорог после зимы показало, что нам нужно отремонтировать порядка 26 тыс. кв.м дорожного полотна. Для этого необходимо около Вr2,5 млн, в то время как в бюджете предусмотрено Вr1,6 млн. Поэтому нужно задействовать все имеющиеся резервы, чтобы постараться максимально оперативно выполнить работы по текущему ремонту дорог. В сложившейся непростой ситуации нужно обратиться к бизнес-сообществу за помощью, чтобы оно подставило плечо, в том числе в наведении порядка и благоустройстве областного центра", - предложил мэр.

Некоторые представители бизнеса уже отреагировали, без всякого приглашения, пообещав в Год малой родины выделить средства под те или иные проекты. "Нам нужно активней привлекать население к работе по наведению порядка, благоустройству дворовых территорий, а также максимально задействовать в этой работе учащуюся молодежь и студентов. Объем работы немалый, город готовится к проведению знакового мероприятия - V Форума регионов Беларуси и России, и хочется, чтобы мы смогли принять гостей достойно и наш город оставил только положительные впечатления", - подчеркнул Владимир Цумарев.-0-