Могилевский облисполком возьмет на контроль ситуацию с мором рыбы в Чаусском районе

24 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский облисполком возьмет на контроль ситуацию с массовым мором рыбы в озере возле деревни Кадино Чаусского района. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Доманевский сегодня во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

К руководителю области обратились местные жители, обеспокоенные ситуацией с массовым мором рыбы и санитарным состоянием воды в озере и прилегающих к нему колодцах. Руководитель области поручил областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды выяснить причины случившегося и принять меры к арендатору водоема - фермерскому хозяйству "Рудея-Агро" - в случае нарушения законодательства об охране окружающей среды.

"Необходимо также специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в ближайшие дни проверить качество воды в колодцах деревни Кадино и прилегающих населенных пунктах и, если это необходимо, провести ее обеззараживание. А представители местной власти должны встретиться с местными жителями и проинформировать о сложившейся ситуации и принятых мерах", - поставил задачу Владимир Доманевский.

Как рассказал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков, специалисты уже выезжали на место ЧП. Выясняются все обстоятельства гибели рыбы в водоеме. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. Фермерское хозяйство "Рудея-Агро" арендует озеро с 2012 года. В настоящее время работники хозяйства отлавливают и утилизируют погибшую рыбу. Ситуация находится на контроле Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего на прямую телефонную линию к председателю облисполкома обратились сегодня более 40 человек из разных районов и городов области. Задавались вопросы по улучшению жилищных условий, газификации, трудоустройству, ремонту дорог и водоотведения, дополнительной оплате за общежитие и другие. Все они взяты на контроль и будут решаться в ближайшее время.

Руководитель области обратил внимание служб райгорисполкомов на работу с обращениями граждан. "Мы должны на местах внимательнее относиться к просьбам людей, вникать в их порой непростые жизненные ситуации, активнее вести разъяснительную работу на уровне соответствующих служб и стараться решать насущные вопросы максимально оперативно", - сказал Владимир Доманевский.-0-