Могилевский облисполком возьмет под контроль расчеты вокзалов с маршрутчиками

1 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме возьмут под контроль расчеты вокзалов с маршрутчиками. Об этом заявил начальник отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству облисполкома Владимир Казусев сегодня во время обсуждения с частными перевозчиками нововведений в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела согласился, что ранее случались задержки вокзалами выплат денег за билеты на частные маршруты. Но теперь эта проблема в регионе решена, расчет происходит без перебоев в минимальные сроки. "Но, учитывая актуальность вопроса, ситуация будет находиться на постоянном контроле", - заверил Владимир Казусев. Он подчеркнул, что согласно требованиям к перевозчикам водитель должен отметиться перед отправлением и по прибытии на вокзале, в автокассе, диспетчерском пункте или в другом месте, определенном в договоре. Это нужно, чтобы контролировать расписание движения транспортных средств, в том числе режим труда и отдыха водителя.

На встрече также поднимались вопросы определения операторов на маршруты, проведения конкурсов на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. "Транспорт создан для пассажиров, - подчеркнул заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области Михаил Негипов. - Он должен быть безопасен для всех участников дорожного движения. Для этого в том числе вводится GPS-навигация в маршрутках регулярного сообщения. Она минимизирует количество контролирующих органов на линии и дисциплинирует водителей".

Михаил Негипов также заметил, что деятельность "нерегулярщиков" после вступления в силу обновленного закона об автомобильных перевозках подпадает под статью КоАП о незаконной предпринимательской деятельности. "Пока контролирующие органы не принимают жестких мер к нарушителям, все же на решение оргмоментов нужно время, - отметил он. - Однако скоро ситуация изменится: к ответственности будут привлекаться те, кто работает вне рамок правового поля".

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Можаровский подчеркнул, что закон обязателен для всех, поэтому нужно выйти из тени, трудиться безопасно и порядочно. Он также обратил внимание, что при возникновении проблем, перевозчики в приемные дни всегда могут обратиться за помощью, консультацией и советом к специалистам структурных подразделений облисполкома и горрайисполкомов, курирующим транспортную сферу.-0-