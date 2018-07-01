Могилы ветеранов ВОВ в Минске и области благоустроят во время кампании "Никто не забыт"

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый этап социальной кампании "Никто не забыт" по благоустройству могил ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в Минске и Минской области, сообщили БЕЛТА представители проекта "Помним".

Кампания была запущена в преддверии 9 Мая, а сейчас реализуется очередной этап - в столице и центральном регионе. Его проводят социальный проект "Помним" совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Минской областной организацией ветеранов - чтобы не допустить запустения могил фронтовиков.

"Зачастую уже не остается родственников ветеранов, захороненных на белорусских кладбищах, или они живут слишком далеко или физически не в состоянии наводить порядок на могиле. Поэтому мы предлагаем помощь: любой может обратиться в проект "Помним" либо Минскую областную организацию ветеранов с просьбой провести уборку и благоустройство конкретной могилы ветерана, которая находится на одном из кладбищ Минска или региона", - пояснили организаторы кампании.

Сотрудники проекта и волонтеры своими силами безвозмездно проведут уборку, почистят памятник и ограду, при необходимости обновят гравированный текст и портрет, окрасят металлическую ограду с предварительной зачисткой и грунтовкой.

Помимо этого, все могилы ветеранов, которые уже внесены в электронную базу проекта "Помним" или еще появятся в ней, будут отмечены там красной звездой. Таким образом формируется список мест ветеранских захоронений, которые нуждаются в уходе. Все неравнодушные могут присоединиться и в качестве волонтеров или меценатов внести трудовой или материальный вклад в благоустройство конкретных мест захоронений фронтовиков.

Обратиться в проект "Помним" можно по телефону: (+375 17) 263-33-33 или на электронный адрес info@pomnim.by. Либо в Минскую областную организацию ветеранов - по телефону: (+375 17) 222-33-50.

Проект "Помним" - общедоступная база захоронений Беларуси, которая предоставляет возможность быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения своих родных и близких. Пользователи также могут добавить и расширить такую информацию. Каждому месту присваивается ID-номер, с помощью которого в любой момент и из любой точки на карте мира можно его найти. Кроме того, поиск мест захоронений может осуществляться по фамилии, дате рождения, смерти либо по названию и расположению кладбища.-0-