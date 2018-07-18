Молодежь Минска отметит 55-летие студотрядовского движения спортивным марафоном

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь столицы отметит 55-летие студотрядовского движения спортивным марафоном, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Сергей Клишевич.

По словам Сергея Клишевича, от молодых людей поступило много инициатив, как отпраздновать юбилей. В частности, планируется запустить спортивный марафон "55". "Его задача - объединить молодежь разными видами соревнований. Ребята будут выполнять спортивные упражнения: к примеру, 55 отжиманий, подтягиваний, кругов на стадионе. Эстафета будет передаваться студотрядами друг другу через социальные сети", - рассказал он.

Как отметил командир Штаба студенческих отрядов Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Рукан, в начале августа на базе БНТУ пройдет спортивный фестиваль "Труд крут". Его программа будут включать в себя такие дисциплины, как футбол, волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт. В социальных сетях появляются специальные разделы "Белорусским студенческим отрядам 55 лет", где размещается вся информация о студотрядовской жизни. Запечатлеть историю трудовых подвигов молодежи планируется в фильме с участием ветераном комсомольского и стройотрядовского движения. "Главная цель этой работы - чтобы сегодняшние бойцы отрядов знали и помнили те традиции", - добавил командир.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности союза молодежи. На сегодняшний день Минской городской организацией БРСМ заключено 286 договоров на трудоустройство, в том числе за пределами страны. В этом году такой занятостью планируется обеспечить около 4 тыс. студентов. Сформированы строительные, сервисные, педагогические, экологические, сельскохозяйственные отряды. Столичная молодежь работает на таких знаковых объектах, как строительство БелАЭС, общежития в Студенческой деревне.-0-