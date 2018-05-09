Молодежи интересно услышать рассказы о событиях войны из первых уст - ветеран

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодым людям интересно услышать о событиях Великой Отечественной войны из первых уст, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Константин Кругликов.

"День Победы встречаю с воодушевлением. Это повод еще раз увидеться с друзьями-ветеранами. Хотя встречаемся мы часто: занимаемся патриотическим воспитанием, посещаем учебные заведения. Во время бесед всегда спрашиваем у учащихся, о чем бы они хотели услышать. В основном ребята, конечно, хотят знать о боевых действиях, спрашивают о знаковых битвах, интересуются личным боевым путем. Молодые люди хотят знать правду о Великой Отечественной войне, всегда внимательно слушают", - сказал ветеран.

На фронт Константин Максимович ушел в 19 лет. Он служил разведчиком в 336-м полку пятой дивизии третьей армии Брянского фронта, участвовал в Курской битве. Но День Победы встретил не вместе со своими боевыми товарищами, а в родной деревне. "Я был тяжело ранен в марте 1945 года, лечился в госпитале. В конце апреля приехал в свою деревню. Дом был сожжен, мать с братьями и сестрой ютились у соседей. Я был первым, кто вернулся с фронта. Наше село находилось в отдалении от райцентра, поэтому особых торжеств в честь Победы не было. Но я был очень доволен, что, наконец, война закончилась", - поделился воспоминаниями ветеран.

По традиции Константин Кругликов встречает День Победы в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В это значимое для каждого белоруса место 9 мая брестчане идут целыми семьями, чтобы поприветствовать ветеранов и почтить память защитников Отечества.

Брест и Брестская область присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит", посвященной 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.-0-