Молодежные организации Гомельской и Смоленской областей объявили фотоконкурс о малой родине

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместный фотоконкурс "#МыЕдины", посвященный Году малой родины и Дню единения народов Беларуси и России, проводят Гомельская областная организация ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" и смоленские областные общественные организации Российского союза молодежи и Российского движения школьников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гомельской областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Подписчикам официальных групп организаций в социальной сети "ВКонтакте" предлагают сделать фотографии в своем любимом уголке малой родины. "Это могут быть достопримечательности села, города, района, парк, школа, отчий дом, живописное место у реки и т.д.", - пояснил Артем Карпенко. Снимки пользователям необходимо разместить до 28 марта у себя на странице, сопроводив их хэштегами #моямалаяродина, #брпо, #рсм67, #рдш67, #гомель, #смоленск, #беларусь, #россия и отметками официальных групп организаций. Отдельный бонус будет за развернутое описание милого сердцу уголка родного края, а также за размышления о значении малой родины в судьбе человека.

Самые яркие снимки и интересные рассуждения организаторы разместят в альбомах в официальных группах, после чего будет объявлено онлайн-голосование. Именно подписчики и определят победителей, имена которых станут известны 2 апреля - в День единения народов Беларуси и России. Авторов лучших работ наградят дипломами и подарками.

"Идея провести совместный конкурс родилась во время визита в начале марта делегации Гомельской областной организации ОО "БРПО" в Смоленскую область. С одной стороны, творческое состязание даст возможность ребятам из двух стран рассказать о своей малой родине, а с другой - сотни пользователей смогут увидеть прекрасные уголки Беларуси и России", - резюмировал Артем Карпенко.-0-