Молодежный фестиваль субкультур пройдет 23 июня в Минске

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль молодежных субкультур пройдет в столице 23 июня, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

Поляна массовых мероприятий парка Победы с 14.30 до 22.30 соберет поклонников самых разных молодежных направлений. На интерактивных площадках можно будет послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу и Challenge-марафоне, узнать секреты иллюзиониста. Если на рыцарские бои разрешается смотреть на безопасном расстоянии, то поучаствовать лично в танцевальных баттлах и даже паркуре вполне возможно.

На площадке BRSMVLOG состоится презентация проекта #BRSMLIFE.

Стартует фестиваль конкурсом "Огонь танца": лучшие коллективы столицы покажут класс в номинациях "Брейк-данс", "Стрит-данс", "Спортивная Латина", "Восточный танец", "Белорусский народный танец", "Национальный танец", а также "Шоу-программа". Перевести дух поможет насыщенная творческая программа, а хедлайнер, имя которого держится в секрете, подарит бурю эмоций и зажигательное настроение. Завершит молодежный фестиваль "Битва DJ". Музыкальные сеты диджеев будут включать как авторские миксы на популярные мелодии, так и переработанные композиции на национальную белорусскую и молодежную тематику. Пиротехническое и неоновое шоу сделают кульминацию праздника еще более шумной и яркой.

Победители фестивальных блоков "Огонь танца" и "Битва DJ" отправятся представлять столицу на традиционных мероприятиях Дня молодежи, который пройдет на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске - 2018".-0-