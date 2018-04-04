Молодые ученые семи стран в Минске обсуждают тематику ОБЖ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Международная научно-практическая конференция молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) на тему "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы" проходит 4-5 апреля в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
В научном форуме участвуют представители 55 учреждений высшего образования из Беларуси, Латвии, России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Украины. Общее количество участников конференции составляет около 740 человек.
Программа мероприятия включает пленарное заседание с докладами участников конференции, тематическую секционную работу (8 секций), брейн-ринг и мастер-класс от профессора кафедры устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения Академии гражданской защиты МЧС России Александра Лебедева.
Итогом конференции станет обобщение опыта в области безопасности жизнедеятельности и выпуск сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых ученых.-0-
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