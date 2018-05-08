Молодые защитники Отечества следуют заветам ветеранов о сохранении мира - мнение

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодые защитники Отечества следуют заветам ветеранов о сохранении мира. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА гвардии капитан 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрий Белецкий.

"Участие военнослужащих срочной службы в акции "Цветы Великой Победы" показывает неразрывную связь между прошлыми и нынешними поколениями защитников Отечества. Встречи с ветеранами очень важны, они делятся с нами своим опытом. Молодые воины из первых уст могут услышать о событиях Великой Отечественной войны, узнать, какой ценой на самом деле досталась Победа. Мы будем принимать все усилия, чтобы подобного больше не произошло на нашей земле", - подчеркнул Дмитрий Белецкий.

В Бресте в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде сегодня состоялась акция "Цветы Великой Победы". Ее участниками стали представители студенческой молодежи, военнослужащие и офицеры, ветераны Вооруженных Сил. На импровизированной концертной площадке прозвучали музыкальные композиции, посвященные Победе. В том числе под аккомпанемент баяна и балалайки присутствующие исполнили всеми любимые песни "Катюша" и "Смуглянка".

"Акция "Цветы Великой Победы" пройдет повсеместно. Ребята встретятся с ветеранами, поучаствуют в творческих мероприятиях, открытых диалогах. Белорусская молодежь очень трепетно относится к теме Великой Отечественной войны. Сейчас некоторые пытаются переписать историю, исказить ее, но мы должны не допустить этого. Участвуя в подобных акциях, молодые люди показывают, какие ценности им важны", - отметил и.о. первого секретаря Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

Также сегодня в 38-й бригаде стартовала патриотическая акция "Рекорд Победы". Ее суть в том, что защитники Отечества в знак благодарности ветеранам отожмутся 27 тыс. раз - за каждый послевоенный мирный день. У брестчан эстафету примут остальные воинские части и подразделения Вооруженных Сил.-0-