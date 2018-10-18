Мультигейминговый турнир соберет в Гомеле киберспортсменов из трех стран

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мультигейминговый турнир "Осенний киберспортивный чемпионат Гомельской области" пройдет в Гомеле 21 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в молодежном общественном объединении киберспорта Гомельской области "Платун".

Организаторы ожидают около 100 участников из Беларуси, Украины, России, а также более 300 посетителей и до 1 тыс. зрителей прямой трансляции на каналах "Платун" в интернете.

В программе соревнования по таким дисциплинам, как Dota 2, FIFA19, SC2, CS:GO 1X1. Пройдут командные и личные спарринги, киберспортсмены поборются за кубки и призы.

Посетителям обещают многочисленные розыгрыши подарков от партнеров мероприятия, косплей-выступления, шоу-программу. Зрители смогут одновременно следить за происходящим на различных площадках турнира: все сражения будут транслироваться в формате Full HD на большом экране. Для участников будет создана позитивная атмосфера, располагающая для непринужденного общения и отдыха.

Осенний киберспортивный чемпионат Гомельской области - первое официальное мероприятие молодежного общественного объединения киберспорта региона "Платун". Его основная цель - развитие компьютерного спорта в Беларуси, обучение основам профессиональной игры, подготовка индивидуальных игроков и сформированных команд к выступлению на турнирах любого уровня, организация киберспортивных мероприятий.

Начало развитию киберспортивных соревнований положила Cyberathlete Professional League (профессиональная лига по компьютерному спорту) в Далласе (США) в 1997 году. В январе текущего года Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало республиканское общественное объединение "Белорусская федерация киберспорта".-0-