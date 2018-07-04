4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мурал испанского художника украсил многоэтажку по ул.Столетова в Минске, сообщает БЕЛТА.

Автором работы стал Sabek - выходец из самой пуританской ветви граффити-арта. В его фресках образы воображаемого мира переплетены со сложной игрой фигур и символов, позаимствованных у природы. Мурал на доме по ул.Столетова, 2 посвящен теме Купалья. На нем изображена девушка, которая идет искать Папараць-кветку. У нее на голове - венок, на руках - черный кот.

Мурал выполнен по проекту Urban Myths, который стартовал в 2015 году. Художники из других стран приезжают в Минск, не имея эскизов и не представляя заранее стену, на которой придется творить. Благодаря Urban Myths Беларусь впервые попала на карту мирового стрит-арта, засветившись в многочисленных мировых обзорах.

"За каждой работой серии стоит история. Тщательно выбирая участников проекта, мы ставим целью показать разнообразие современного мирового монументального искусства, стремимся к продвижению смыслового стрит-арта, популяризируем личности авторов, их идеи и концепции", - отметили организаторы проекта.

Благодаря Urban Myths в Минске появились такие работы, как "Девушка в вышиванке", "Человек без имени", "Живое сердце" и др.-0-