На личных приемах ни одно обращение не остается без внимания - Наливайко

19 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На личных приемах ни одно обращение не остается без внимания, заверил журналистов министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, который сегодня в Витебске провел прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все поступающие вопросы анализируются и обобщаются. Каждая проблема рассматривается в комплексе. Без внимания ни одно обращение не остается", - подчеркнул Сергей Наливайко.
По словам министра, как правило, представители различных предприятий хотят выяснить сложные или проблемные нюансы, которые не смогли в полной мере разъяснить территориальные налоговые органы. Еще один часто возникающий вопрос связан с избежанием штрафных санкций и пени. Именно он поднимался сегодня на приеме представителями Оршанского инструментального завода, концерна "Мясомолпром" и других юридических лиц.
Сергей Наливайко отметил, что к нему, учитывая специфику, в основном обращаются с вопросами по налоговой тематике. "Но, конечно, если приходят люди с житейскими проблемами, их никто не отталкивает. Мы рассматриваем все обращения и по принадлежности перенаправляем их, после чего они тоже оперативно решаются", - рассказал руководитель ведомства.
В Витебске Сергей Наливайко планирует сегодня посетить СООО "Белвест". "Интересно посмотреть, как развивается это предприятие, какие у него перспективы", - добавил он.-0-
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