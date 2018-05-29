29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пешеходных улицах Гродно устанавливают стилизованные под старину люки с гербом города, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснили в филиале "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго", таким образом на предприятии решили сделать подарок городу к XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который Гродно примет 1-2 июня. На люках изображен герб Гродно, дата основания города, его название на русском, белорусском, английском и китайском языках, а также наименование предприятия-хозяина.

Изготовили декоративные люки на одном из белорусских предприятий. "Дизайн же разрабатывали работники теплосетей. На конкурс были представлены десятки работ. Сделать выбор было непросто", - рассказали в Гродненских тепловых сетях.

Всего планируется заменить около 80 люков. Первая партия из 50 уже в работе - в районе улицы Советской и Ожешко. К слову, разработкой теплосетей заинтересовались и другие организации города, имеющие подземные коммуникации. Возможно, на пешеходных улицах Гродно появится еще больше стилизованных люков.-0-