На подготовку города Высокое к областным "Дажынкам" планируется направить Br6,6 млн

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На подготовку города Высокое Каменецкого района к фестивалю-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынкі-2018" планируется направить Br6,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Высоковского горисполкома Николай Сачик.

В Брестской области региональные "Дажынкі" решено проводить в малых городах. Первым этой чести удостоился Давид-Городок, у него эстафету переняло Высокое. К празднику хлеборобов город значительно преобразится. Будут обновлены объекты образования, здравоохранения, культуры, отремонтированы жилые дома и дороги.

План подготовки к фестивалю предполагает, в частности, капитальный ремонт с модернизацией здания поликлиники и пищеблока городской больницы, реконструкцию старого терапевтического корпуса под поликлинику, текущий ремонт фасадов лечебного корпуса и здания городского Дома культуры, капремонт Центра внешкольного образования, обновление кровли Высоковского яслей-сада. Кроме того, в городе возведут новый 99-квартирный дом, магазин.

Масштабные работы запланированы по благоустройству дорог. Специалисты приведут в порядок пересекающие Высокое республиканские трассы Р16 и Р85: устроят тротуары, расширят проезжую часть. Также намечено проложить 11,5 км твердого покрытия улично-дорожной сети.

"Прикладываем все усилия, чтобы наш город изменился. Мы работаем практически со всеми субъектами хозяйствования, физическими лицами. В благоустройство Высокого должен внести лепту каждый житель. Благодаря общим усилиям город станет красивее и привлекательнее", - подчеркнул Николай Сачик.

Высокое называют самым западным городом Беларуси. Первое упоминание о нем в летописях встречается в XIV веке. В настоящее время в городе проживают более 5 тыс. человек.-0-