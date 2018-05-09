На праздновании Дня Победы у Кургана Славы в Гродно собрались тысячи горожан

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в День Победы, к Кургану Славы в Гродно пришли тысячи горожан, передает корреспондент БЕЛТА.

Многотысячная колонна с участием ветеранов, руководителей города и области, представителей предприятий и учреждений прошествовала по проспекту Космонавтов. В праздничной колонне прошли и ветераны из Словакии - делегация из города-побратима Жилины приезжает в Гродно на празднование 9 Мая уже второй год подряд.

Около 2 тыс. гродненцев присоединились к шествию памяти "Беларусь помнит". Они пришли с портретами своих предков - участников и героев войны, отдавая дань памяти всем, кто внес неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Продолжились мероприятия торжественным митингом.

"День Победы - большой, святой праздник, - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. - Но в то же время это и день памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Гродненщина сполна познала все ужасы военного лихолетья, каждая пядь этой земли дышит мужеством, стойкостью и героизмом". Губернатор наряду с военными подвигами отметил и трудовые: в краткие сроки страна была восстановлена, начали работу заводы и фабрики, открывались школы и больницы.

Великой отечественной войны Валентина Баранова и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

"Хочется сказать спасибо ветеранам за то, что они сделали, за то, что они с нами. Их, живых свидетелей тех событий, остается все меньше. В Гродненской области сейчас проживают около 600 ветеранов. Средний возраст их уже свыше 90 лет. Это сильнейшие люди, которые, пройдя столько испытаний, продолжают оставаться в строю, встречать с молодежью, участвовать в их патриотическом воспитании. Они для нас пример, как надо любить свою Родину", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в регионе прилагаются большие усилия для того, чтобы сделать жизнь ветеранов максимально комфортной. За ветеранами закреплены шефы, которые постоянно следят за состоянием их здоровья, жилищными условиями.

После митинга состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. Тожественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона. На территории комплекса оборонительных сооружений "Рубеж Карбышева" гости смогли увидеть показательные выступления войск Западного оперативного командования. Завершится праздник у Кургана Славы концертной программой, акцией "Споем "День Победы" вместе" и праздничным салютом.

В центре города организованы концертные программы, работают аттракционы, интерактивные площадки. На площади Тизенгауза развернулась выставка военной техники. Автопробег ретроавтомобилей и мотоциклов по улицам Гродно завершится на площади Советской, где техника будет демонстрироваться в течение дня. На площади Ленина работает арт-кафе под открытым небом, подготовлены танцевальная и концертная программы.

Фото телеканала "Гродно плюс"

Торжественные мероприятия и праздничные гулянья проходят во всех районах Гродненской области. Например, в агрогородке Малая Берестовица по инициативе грузинской диаспоры и при поддержке местных властей был открыт памятник на месте гибели командира 250-й мотострелковой дивизии полковника Геронтия Цитаишвили.-0-

Фото Артема Турлая "Гродненская правда"