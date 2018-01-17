На рынке аренды жилья Минска 2017 год стал самым стабильным за последнее десятилетие

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты отмечают, что 2017 год на рынке аренды жилья Минска был самым стабильным за последнее десятилетие. Подробнее о том, какие квартиры легко было сдать и каких цен ждать в 2018 году, корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая.

"Цены за аренду квартир весь прошлый год оставались неизменными, - отметила Маргарита Почицкая. - Изменились лишь предпочтения арендаторов. Да и их самих стало больше". Несмотря на то что соотношение спроса и предложения в 2017 году сместилось в сторону арендаторов, что могло бы стать основанием для роста цен, стоимость аренды все еще зависела от платежеспособности последних, которая оставалась на прежнем уровне.

Поэтому проще всего было сдать квартиры, стоимость аренды которых удачно соотносилась с основными важными характеристиками. Так, востребованными у широкого круга соискателей были бюджетные однокомнатные квартиры до $180 в месяц (без учета коммунальных платежей). За эти деньги вполне реально было снять опрятную "однушку" с минимальным набором мебели. Но ее убранство становится менее привлекательным по мере приближения к центру города. Некоторое повышение цены в пределах $200 за близость к метро тоже многих устраивало. "Причем допускается удаленность метро по расстоянию до двух остановок общественного транспорта. Зачастую в квартире имеется мебель, к тому же собственники стараются ухаживать за таким жильем, чтобы поддерживать его привлекательность для арендаторов".

Стоимость до $250 за "однушку", полностью готовую к проживанию (с современным ремонтом, набором мебели и бытовой техники), также привлекала большой круг соискателей - от одиночек до молодых семейных пар.

Имелся спрос и на двухкомнатные квартиры с "советским" ремонтом, но аккуратные, за $230. Как правило, такое жилье арендуют семьи с детьми, которые либо пока не обзавелись собственной квартирой, либо временно вынуждены скитаться после продажи "однушки" для расширения жилплощади.

Двух- и трехкомнатные квартиры стоимостью до $1500 с современным качественным ремонтом по дизайн-проекту занимают небольшой, но также востребованный сегмент. Они доступны в основном для приезжих специалистов высоких категорий, представителей иностранных организаций и государств, которые готовы платить за комфорт. Такие квартиры оборудованы системами кондиционирования, индивидуального подогрева воды, видеонаблюдения за входной группой. Дополнительные бонусы - парковка, паркинг и консьерж, рекреационные зоны в шаговой доступности.

Трехкомнатные квартиры начальных ценовых категорий ($270-280) в 2017 году пользовались минимальным спросом. Семьям они зачастую неинтересны по причине высоких коммунальных платежей - "двушки" в этом смысле выгоднее, даже при наличии детей.

"Стоит отметить, что стало заметно меньше негатива в отношении к таким районам города, как, например, Ангарская, Тракторный завод. Главное - выбрать подходящую квартиру. Сейчас можно легко и свободно доехать до места назначения почти из любой точки Минска - сеть общественного транспорта достаточно развита", - добавила Маргарита Почицкая.

Ситуация на рынке арендного жилья в 2018 году будет зависеть от экономической ситуации в стране. Собственникам пока следует ориентироваться на текущие ставки аренды.-0-