На станции минского метро "Автозаводская" закроют некоторые выходы из-за ремонта

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы пройдут в Минске с 12 июня по 7 июля на станции метро "Автозаводская", сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Будут обновлены пригласительные площадки станции, в связи с чем временно будут закрыты выходы: №1-2 (в районе пр. Партизанский, 107) - с 12 по 20 июня; №1-1 (в районе пр. Партизанский, 109) - с 21 по 28 июня; №2-1 (в районе магазина "Виталюр", пр. Партизанский, 106) - с 29 июня по 7 июля.-0-