На строительство авиаремонтного завода в СЭЗ "Минск" планируется направить более $12 млн

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Предприятие реализует проект по строительству авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта Минск. Объем инвестиций, предусмотренный в бизнес-плане, превысит $12 млн.
Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В августе границы СЭЗ расширены, в нее включены новые участки в Молодечно и Жодино. ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" стал 14-м резидентом, зарегистрированным в текущем году.-0-
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