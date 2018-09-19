На строительство дорог в индивидуальной застройке Минского района в 2018 году выделено около Br8 млн

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году на строительство дорог в районах индивидуальной застройки Минского района было выделено около Br8 млн, сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после приема граждан в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разработали план, будем большое внимание уделять дорогам именно в Минском районе. Порядка Br8 млн было выделено в текущем году на их строительство в районах индивидуальной застройки, и по большому счету мы уже приступили к работам. Они уже начались, например, в Колодищах и в некоторых других деревнях. Конечно, не получится отремонтировать дороги одновременно на всех участках - будем следовать утвержденному плану", - отметил Анатолий Исаченко.

Что касается благоустройства дорог в будущем году, добавил он, то график с указанием участков и дат их ремонта появится в средствах массовой информации после нового года.

Проблема асфальтирования и благоустройства дорог остается острой для жителей Минского района. Это подтверждает сегодняшний прием: из 12 заявителей шесть пришли именно по этому вопросу. В частности, к губернатору обратились жители деревень Королищевичи, Комсомолец, Ельница, Селюты, агрогородков Гатово и Колодищи.

Помимо дорог поднимались вопросы земельных отношений, строительства инфраструктуры, отчуждения части земельного участка и квартиры, размещения агроусадьбы относительно жилых домов. Председатель Миноблисполкома пообещал разобраться в этих проблемах и дать ответ на обращения.

По словам Анатолия Исаченко, в Минском районе большее число местного населения и садовых товариществ в сравнении с другими районами области. "В силу таких особенностей необходимо уделять ему особое внимание. Мы делаем упор на него, потому что здесь больше застаревших проблем. Однако это не значит, что в других районах не нужно что-то делать. Область должна развиваться равномерно", - заключил он.-0-