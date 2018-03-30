На строительство и реконструкцию объектов социальной сферы в Минске направят допсредства

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные средства из бюджета Минска выделят в 2018 году на проектирование, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры. Это предусмотрено корректировкой инвестиционной программы столицы на текущий год, утвержденной сегодня на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, корректировка инвестпрограммы предусматривает перераспределение средств бюджета города в сумме Br110 млн между сферами и объектами по предложению заказчиков. В частности, дополнительно направляются на реконструкцию стадиона "Динамо" Br38,5 млн. Для окончательного расчета по объекту "Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике" предназначены Br7,5 млн.

Кроме того, в инвестиционную программу включается ряд новых объектов. Среди них реконструкция автовокзала "Восточный" с преобразованием в городской выставочный центр, строительство детского сада на 290 мест в районе ул.Корш-Саблина, общеобразовательной школы по ул.Разинской, проектирование пожарного депо в жилом комплексе "Маяк Минска" по ул.Франциска Скорины.

Общий объем средств инвестиционной программы Минска в 2018 году составляет Br908 млн. В нее включены объекты, подлежащие проектированию и строительству за счет средств городского бюджета.-0-