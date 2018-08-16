Начало спортивного сезона в Ивацевичах отметят фестивалем и массовым велопробегом

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Со спортом по жизни!", посвященный началу нового спортивного сезона, впервые пройдет в Ивацевичах 19 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Ивацевичской ДЮСШ Алексей Саскевич.

Местом проведения масштабного мероприятия станет площадка у ледовой арены. Фестиваль стартует с велопробега, в котором ожидается участие не менее ста человек - это воспитанники спортивной школы, их родители, работники ДЮСШ. Присоединиться к велосипедистам сможет любой желающий. Колонна в сопровождении Госавтоинспекции проедет по центральным улицам города и, развернувшись на Вокзальной площади, финиширует в месте старта. Здесь состоится интерактивная презентация отделений ДЮСШ - хоккея с шайбой, фигурного катания и плавания. Сейчас в них занимаются 272 юных спортсмена в возрасте от 5 до 14 лет.

"Мы решили ввести новую традицию - отмечать велопробегом открытие и закрытие спортивных сезонов. В начале лета состоялось первое такое мероприятие, а также чествование лучших спортсменов и их тренеров. В этот раз велопробег станет частью программы большого фестиваля. Он организуется с целью привлечения населения к здоровому образу жизни, популяризации услуг нашего учебно-спортивного учреждения. По сути, это будет своеобразный день открытых дверей Ивацевичской ДЮСШ", - рассказал директор школы.

Профессиональные тренеры познакомят участников фестиваля со спецификой каждого вида спорта, процессом подготовки спортсменов, проведут мастер-класс управления шайбой и клюшкой. Ребята смогут примерить обмундирование хоккеиста, попробовать себя в качестве вратаря и нападающего. Юные фигуристки продемонстрируют умение кататься на роликовых коньках. Фитнес-инструкторы расскажут взрослым о пользе аквааэробики, массажа. Пройдет запись в открывающиеся спортивно-оздоровительные группы по плаванию.

А 17-18 августа на базе ледовой арены в Ивацевичах состоится предсезонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях примут участие команды из Бреста, Пинска и Санкт-Петербурга. Вход на трибуны свободный.-0-