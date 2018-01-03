Найти работу минчанам помогут мини-ярмарки вакансий 3-4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найти работу в новом году минчанам помогут мини-ярмарки вакансий, которые пройдут 3 и 4 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое в 2018 году мероприятие запланировано на 3 января в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (ул. Я.Коласа, 69). Свои вакансии соискателям предложат представители моторвагонного депо Минского отделения Белорусской железной дороги и ЖЭУ №6 Первомайского района Минска.
В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) 4 января можно будет ознакомиться с вакансиями предприятия "Белорусские лотереи", Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства, Минского государственного медицинского колледжа.
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-
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