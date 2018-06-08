8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя британской кухни пройдет в Минске 9-15 июня, сообщили БЕЛТА в посольстве Великобритании.

К акции присоединились 14 столичных кафе и ресторанов, в меню включены более 40 блюд. Можно попробовать пастуший пирог с мясом, ростбиф с соусом из белых грибов, стейк "Веллингтон", шотландский куриный пирог "Кокки-ликки", йоркширский пудинг с колбасками, вафли с взбитыми сливками и клубникой. Определить участников можно по афише или стикерам на входной двери и специальной британской гастрокарте. Средний чек за ужин на двоих составит Br25.

Стартует неделя в эти выходные, когда в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль. Их можно отведать в кафе "Буфет", Don Сoffe'on, "Оливье" и Cafe Netto, ресторанах Beef&Beer и "Староместный пивовар", барах "На пляже" и Malt&Hops.

В понедельник, 11 июня, к неделе присоединятся еще шесть заведений - ресторан "Вестфалия", кафе "Гости", ресторан "Семь комнат", веган-кафе Monkey Food, ресторан-пивоварня "Друзья" и гастропаб "Гамбринус".

16 июня во время Большого британского фестиваля, организованного посольством Великобритании, все участники откроют свои выездные рестораны в Верхнем городе. Они приготовят несколько видов фиш-энд-чипс, английские пироги с мясом, шпинатом или семгой, сочные колбаски, а на десерт - пудинги, муссы и клубника со сливками. К фуд-корту присоединятся заведения Верхнего города, чтобы предложить гостям любимые британцами напитки - английский эль и шотландский виски.-0-