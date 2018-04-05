Несколько сезонных маршрутов к садоводческим товариществам из Минска временно закрываются

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сезонных маршрутов к садоводческим товариществам из Минска с 6 апреля временно закрываются, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Причиной для закрытия движения до с/т Физик и с/т Веселки по сезонным маршрутам № 260С, 389С, 390С стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Возобновят обслуживание маршрутов после особого распоряжения.

То тех пор с 6 апреля организуется работа временного пригородного маршрута №389аС "ДС Карастояновой - с/т Трактор". Автобусы будут отправляться из Минска по пятницам в 15.45, 18.20; по субботам - в 7.06, 8.25, 15.45, 18.20; воскресеньям - в 9.20, 15.45, 18.20.-0-