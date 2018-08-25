Новая поликлиника в Солигорске будет обслуживать более 32 тыс. человек

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание новой поликлиники построили в Солигорске, в перспективе она будет обслуживать более 32 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА главврач Солигорской ЦРБ Ольга Белоус.

"Территориально город разделен на две половины. Одна часть - Солигорск старой застройки, жителям которой ближе добираться к первой поликлинике. Она рассчитана на 600 посещений в смену, сегодня здесь обслуживаются более 40 тыс. человек. Вторая часть - новый микрорайон №18, для жителей которого построили поликлинику №2. Она будет рассчитана на 400 посещений, в перспективе откроет двери для более 32 тыс. человек", - рассказала Ольга Белоус.

По ее словам, в новом учреждении здравоохранения будет функционировать семь отделений: два терапевтических, стоматологическое, рентгенологическое, хирургическое, консультативное, отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Откроется также клинико-диагностическая лаборатория, кардиологический, эндокринологический, инфекционный, онкологический кабинеты, кабинеты функциональной, УЗИ и эндоскопической диагностики. Будет закуплен новый мамограф, пантомограф, аппарат УЗИ высокого класса. Электронная очередь будет работать в пяти точках: регистратуре, лаборатории, у кабинета флюрографии и к двум специалистам. Рабочее место каждого врача будет оборудовано компьютером, на котором установят специальную программу с базой данных пациентов - единой для обеих поликлиник.

Солигорск 24-26 августа масштабно празднует 60-летие. В эти дни в городе шахтеров проводится множество тематических мероприятий, встреч. В частности, сегодня в честь этой даты, а также к 60-летию "Беларуськалия" и Дню шахтера состоялось яркое карнавальное шествие. По главной площади прошли представители всех предприятий Солигорска, юные солигорчане в национальных костюмах Китая, Индии, Бразилии и других стран. Вечером жителей и гостей города ожидают гала-концерт с участием известных белорусских и российских исполнителей, завтра - концерт артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси.-0-