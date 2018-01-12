Новейшая навигационная система позволит гомельским медикам повысить качество спинальной хирургии

12 января, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Хирургическая навигационная система StealthStation S7 с приложением для спинальной хирургии установлена в нейрохирургическом отделении №2 Гомельской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.
Система StealthStation седьмого поколения стоимостью $377 тыс. приобретена за счет республиканских средств. Она представляет собой аппаратную платформу, которая позволяет проводить хирургическую навигацию в реальном времени при использовании рентгеновских изображений. Программное обеспечение установки преобразует компьютерно-томографические, магнитно-резонансные изображения, рентгеновские снимки и выводит их на экран в разных проекциях. Благодаря этому хирург может до операции создавать, сохранять и моделировать план вмешательства по одной или нескольким траекториям. Во время операции система отслеживает движение хирургических инструментов и постоянно обновляет их положение на экране.
По словам заведующего нейрохирургическим отделением №2 Сергея Кириленко, использование навигационной системы дает возможность проводить любые вмешательства и операции очень точно и с минимумом осложнений. Кроме того, в разы уменьшается лучевая нагрузка: если раньше во время операции требовалось сделать 25-50 рентгеновских снимков, то сейчас всего два. "Оборудование позволяет выполнять операции совершенно иного уровня, повышает хирургические возможности. С его внедрением можно проводить операции на сложных анатомических областях, например, в зоне перехода головы в верхний шейный отдел позвоночника, также можно оперировать пациентов с деформацией позвоночника", - подчеркнул специалист.
Навигационная установка появилась в больнице два дня назад. Гомельские медики с ее помощью провели две операции. В частности, сегодня была прооперирована 70-летняя женщина с переломом 1-го поясничного позвонка. А первой пациенткой стала 55-летняя жительница Гомельской области с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника. По словам Сергея Кириленко, после имплантации винтов в позвоночник у нее сразу прошли боли в ногах, через день после операции она поднялась.
Нейрохирургическое отделение №2 Гомельской областной клинической больницы было открыто в октябре 2015 года. Оно специализируется на спинальной хирургии, оснащено всем спектром современного оборудования. Гомельские вертебрологи провели более 1,5 тыс. высокотехнологичных операций на позвоночнике.
Ежегодно специалисты Гомельской областной клинической больницы выполняют около 20 тыс. операций, каждая десятая из которых - высокотехнологичная. По словам главного врача Владимира Бугакова, одним из основных направлений развития учреждения здравоохранения в настоящее время является внедрение малоинвазивных методик хирургической помощи, а также новых диагностических комплексов.-0-
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