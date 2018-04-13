Новое дошкольное учреждение откроется во Фрунзенском районе Минска 14 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад №87 откроются в Минске 14 апреля - новое дошкольное учреждение станет подарком Фрунзенскому району к дню рождения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Всего инвестиционной программой Минска на 2018 год предусмотрено строительство четырех учреждений дошкольного образования: двух во Фрунзенском районе, по одному в Ленинском и Центральном районах. Ясли-сад №87 по ул.Ширмы, 5 - один из них. Сметная стоимость строительства составила Br5,3 млн.

Учреждение рассчитано на 150 мест, дети будут разделены на 8 групп по возрастам. Два просторных блока (двух- и трехэтажный) оформлены каждый в своей цветовой гамме. Для гармоничного развития малышей предусмотрены бассейн, универсальный спортивный зал, музыкальный зал с инструментами и оборудованием, компьютерная игровая. Групповые комнаты обустроены деревянной мебелью для проведения сюжетно-ролевых игр: доктор, магазин, парикмахерская и др.

Обустроен пандус и поручни, предусмотрен санузел для детей с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие объекта с участием главы администрации района, депутатов, представителей общественных объединений станет одним из мероприятий дня рождения района. Также 14 апреля в сквере у здания администрации пройдет митинг и возложение цветов к памятнику М.Фрунзе. Будет заложена новая аллея из туй, открыта Доска почета молодежи. Запланирован праздничный концерт. Приурочен к празднованиям и цикл встреч с выдающимися земляками, акция "Знакомлюсь с Фрунзенским районом", конкурс творческих работ среди членов первичек БРСМ, синхронный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?", соревнования по летнему многоборью.

На площадке возле Ледового дворца спорта Минской области 15 апреля состоится открытие районного мотосезона с выставкой железных коней, концертной и конкурсной программами.-0-