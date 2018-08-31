Новое здание пожарной части открылось в Ушачах

31 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачах открылось новое здание пожарной части, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Прежнее здание пожарной аварийно-спасательной части №1 Ушачского РОЧС не соответствовало современным требованиям, поэтому его было решено снести. К строительству нового здания приступили в марте этого года. Работы финансировались из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства по чрезвычайным ситуациям, областного бюджета и собственных средств Витебского областного управления МЧС.

В торжественном открытии новой пожарной части приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и руководство области. Министр обратил внимание на рост профессионализма спасателей, несущих службу в обновленных подразделениях. "Материально-техническая база подразделений МЧС Витебской области с каждым городом улучшается согласно требованиям времени, - отметил он. - В ближайшее время планируется привести в порядок Оршанский район: по указанию главы государства будет отреставрировано пожарное депо в городском поселке Барань".

К новоселью министр вручил коллегам ключи от новой пожарной автоцистерны АЦ-10-40 и легкового автомобиля Geely.

Впервые пожарная команда в Ушачах упоминается в 1905 году. Тогда она была скромно вооружена бочкой с водой на 400 л, коротким рукавом, лопатами, ведрами, веревками, а также баграми, топорами и громоздким ручным насосом. Все это перевозилось на лошади.-0-